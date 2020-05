Serie A, Di Livio: «Ripresa? Senza senso. Lo scudetto non lo assegnerei»

Serie A, l’ex calciatore della Juventus ha detto la sua in merito alla ripresa del campionato e alla corsa scudetto

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha espresso il suo parere in merito alla ripresa del campionato.

«Sarà senza senso, come mangiare un piatto di pasta senza condimento. Mi dà questa sensazione. Non assegnerei lo Scudetto, le prime quattro vanno in Champions, poi le altre in Europa e una sola retrocessa, facendo salire a quel punto solo il Benevento: merita perché ha tanti punti di vantaggio su seconda e terza. Avrei fatto così. Ma senza pugno duro, con tutti che parlano e se la comandano, diventa un casino. Chiaro che Lotito abbia i suoi interessi, visto che la Lazio ha fatto grandissime cose, così come Ferrero che vorrebbe finire e salvare la Sampdoria. Si torna sempre al discorso degli interessi».