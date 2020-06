Dal Pino: «Tifosi allo stadio da Luglio se la situazione sanitaria migliorerà»

Il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, in un’intervista rilasciata al New York Times, ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio

Il numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha rilasciato un’intervista al New York Times, dove si è espresso sulla possibilità di far tornare i tifosi allo stadio già nel mese di Luglio. Queste le sue parole:

«Bisogna avere prudenza e pazienza, ma confidiamo che se la situazione sanitaria continuerà a migliorare, i tifosi potranno in maniera graduale tornare allo stadio già dal mese di luglio. In Lega c’è un clima di unità che prima non c’era, visto che l’assenza delle competizioni ha liberato dal tavolo molte questioni. Niente più discussioni tra presidenti per arbitri o giocatori, non c’è più la tensione di prima. Il virus ha cambiato tante cose, come il modo in cui le persone interagivano. Chiudere il campionato avrebbe avuto un serio impatto sul valore dei giocatori e dei club».