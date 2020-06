Serie A, Brescia-Genoa finisce in parità: un punto a testa

Allo Stadio Rigamonti, Brescia e Genoa giocano in ottica salvezza: al novantesimo, però, è solo 2-2. Un punto che non cambia la classifica

Finisce 2-2 al Rigamonti di Brescia. Tra le mura di casa, le Rondinelle hanno ospitato il Genoa per 90 minuti: gara in ottica salvezza. Donnarumma al 10′ e, poco dopo, Semprini, hanno portato la squadra di Lopez subito sul doppio vantaggio ma, prima della fine del primo tempo, Iago Falque ha riaperto la partita realizzando un calcio di rigore.

Nella seconda frazione di gioco, invece, un fallo di mano di Dessena apre al Genoa la possibilità di pareggiare: Pinamonti dal dischetto, infatti, non sbaglia e riporta il risultato sul 2-2. Il Grifone tenta la rimonta completa, ma non trova la terza rete: le due squadra si muovono in classifica di un punto.