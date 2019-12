Serie A, in queste re si deciderà chi sarà il sostituto di Miccichè come nuovo presidente della Lega del massimo campionato

AGGIORNAMENTO ore 14.30 – L’assemblea per eleggere il nuovo presidente della Lega di Serie A si è conclusa con un nulla di fatto. La Serie A, dunque, viene ora commissariata. Da domani sarà in attività il commissario ad acta Mario Cicala.

È in corso in queste ore l’assemblea della Lega di Serie A per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Miccichè. All’incontro sono presenti tutti i presidenti dei club di Serie A.

Intanto l’ex presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa: «Nessuno mi ha chiamato, non è una ipotesi attuale». La soluzione potrebbe essere quella di un commissario, in pole c’è Mario Cicala.