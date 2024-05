Scherzo Iene Zaccagni, finta offerta dall’Arabia: ecco la risposta dell’attaccante della Lazio. Le Iene hanno effettuato una serie di telefonate fingendosi addetti di mercato

La redazione de Le Iene, noto programma tv di Italia1, hanno messo in scena una serie di telefonate fingendosi addetti di mercato che volevano portare calciatori in Arabia con un’offerta da 30 milioni di euro all’anno. Sono stati contattati 50 giocatori che militano in Serie A e le risposte sono state differenti. Tra i giocatori contattati c’era anche l’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, che ha risposto: «No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora ».