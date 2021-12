Sassuolo Lazio: la moviola dei giornali, promosso Sozza

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Sozza nel match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio è sufficiente, ecco il motivo

Prova sufficiente. Nella gara delle 18:00 di ieri valida per la diciassettesima giornata di campionato, il Sassuolo ha battuto in rimonta al Mapei Stadium la Lazio. Durante la gara da segnalare la giusta decisione presa in occasione dell’episodio dell’espulsione: giusto il rosso a Ayhan per fallo da ultimo uomo. Per il resto su un paio di fischi e cartellini dati e non dati non è convincente come al solito.

Per questo la Gazzetta dello Sport, promuove Sozza assegandogli la sufficienza, così come agli assistenti Vivenzi (6) e Lombardo (6)