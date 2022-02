Sarri pensa a Cabral: il neo acquisto ha già fatto male al Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vista l’assenza di Immobile, contro il Porto potrebbe fare il suo esordio con la Lazio il neo acquisto Cabral

Questa sera contro il Porto, nell’andata dei playoff di Europa League, la Lazio dovrà fare a meno di Immobile rimasto a Roma a causa di un attacco influenzale. E quella del Do Dragao potrebbe così essere l’occasione buona per vedere per la prima volta in maglia biancoceleste il neo acquisto Jovane Cabral.

Sarri potrebbe puntare a partita in corso sull’attaccante affidandosi anche alla buona sorte. Il capoverdiano, infatti, ha già segnato al Porto nel match di Coppa portoghese dello scorso anno quando giocava nello Sporting. Cabral entro nel finale di partita e tra l’86’ e il 94′ segnò la doppietta che eliminò i Dragoes.