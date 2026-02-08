Sarri dice la sua in vista delle prossime delicate partita dei biancocelesti: le ultime sulla squadra capitolina

Maurizio Sarri ha parlato delle sue speranze per il futuro della Lazio, raccontando come la squadra stia cercando di superare le difficoltà attuali e di come il sogno di raggiungere grandi traguardi sia ancora vivo, anche se non immediatamente raggiungibile. Nonostante le difficoltà del mercato e la situazione complessa del club, Sarri non ha perso la sua passione per il calcio e il desiderio di costruire un progetto solido.

Sarri e la contrapposizione tra sogno e la realtà

Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, ha spiegato che, pur non essendo più nella condizione di sognare in modo sfrenato, il suo obiettivo rimane comunque quello di lavorare per una squadra competitiva: «Mi piacerebbe sognare, poi magari si arriva settimi lo stesso, ma vorrei che la mente avesse questo spazio aperto», ha dichiarato, sottolineando come la mentalità della squadra sia fondamentale. «Per farlo serve un gruppo che mi diverta», ha continuato, indicando come la crescita dei giocatori e la solidità collettiva siano la chiave per andare oltre la situazione attuale.

Un altro tema importante trattato da Sarri è il legame con i tifosi della Lazio. Il tecnico ha riconosciuto la difficoltà di giocare senza il supporto del pubblico, a causa del blocco delle trasferte. «La situazione dei tifosi è pesante, giocare con 4.000 persone è dura», ha affermato. Sarri ha espresso la speranza che questa situazione possa migliorare, poiché il sostegno dei tifosi è fondamentale per la squadra. Inoltre, ha sottolineato come sia importante che la tifoseria si unisca al club in questo momento difficile.

Sarri ed il futuro alla Lazio

Nonostante le difficoltà, Sarri ha confermato che il suo obiettivo è proseguire il progetto con la Lazio. «Ho un contratto, se non ci saranno cose particolari che faranno cambiare idea a una delle parti, si potrà andare avanti», ha detto, aggiungendo che si vedrà a giugno. Non è più una questione di mercato, ma una questione ideologica: «Non ho l’ossessione della vittoria, ma del sogno sì», ha precisato, indicando come il sogno di raggiungere traguardi importanti resti vivo, anche se a volte la realtà può essere difficile da affrontare.

I dubbi per la sfida contro la Juventus: il vice Zaccagni e la fascia sinistra

Per la prossima sfida contro la Juventus, Sarri ha un solo dubbio da risolvere: il vice Zaccagni sulla fascia sinistra. Il tecnico ha provato diverse opzioni negli ultimi giorni, tra cui Pedro, Noslin e Cancellieri, ma sembra che Pedro sia in vantaggio per un posto da titolare. Inoltre, con Pellegrini squalificato, la difesa dovrebbe vedere l’ingresso di Tavares. Sarri spera di riavere presto Zaccagni a disposizione, per migliorare la copertura sulla fascia sinistra, che rappresenta una delle principali preoccupazioni.

In sintesi, Maurizio Sarri continua a lavorare con la Lazio con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva. Pur essendo consapevole delle difficoltà e delle sfide in corso, Sarri non ha perso la voglia di sognare e di migliorare, sperando che la crescita del gruppo possa portare la squadra a raggiungere traguardi importanti. La partita contro la Juventus rappresenta una nuova occasione per testare la forza del progetto e la determinazione della squadra.

