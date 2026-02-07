Infortunio Lazzari, il giocatore assente dai convocati. Cosa filtra sul classe ’93

Infortunio Lazzari, il calciatore salterà il match di domani con la Juventus. Il suo nome non figura nella lista dei convocati stilata da Maurizio Sarri

Il match tra Juventus e Lazio, che si disputerà domani 8 febbraio alle 20:45 presso l’Allianz Stadium, si avvicina, ma per i biancocelesti c’è una novità importante in vista della partita. Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati per la sfida e tra i nomi che non figurano c’è quello di Manuel Lazzari.

Lazzari Juventus Lazio, infortunio serio al polpaccio

La mancanza di Lazzari nella lista conferma la gravità del suo infortunio al polpaccio. Il terzino, infatti, ha subito una lesione al muscolo che lo costringerà a fermarsi per almeno tre settimane. Una brutta notizia per la Lazio, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più dinamici per le prossime partite importanti.

Lazzari Juventus Lazio, tempi di recupero e alternativa

Il recupero di Lazzari diventa ora una priorità per Sarri. Con la sua assenza, il tecnico dovrà cercare soluzioni alternative per coprire la fascia destra, dove il giocatore è stato fondamentale. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il giocatore riuscirà a tornare in forma per le sfide decisive della stagione!

