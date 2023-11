Sarri non ci sta: «Lazio troppo prevedibile?» Lui tira in ballo il Barcellona Le parole del tecnico toscano

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Celtic.

LAZIO TROPPO PREVEDIBILE – «Sono luoghi comuni che non hanno ragione di esistere. Il Barcellona ha dominato 10 anni in Europa giocando allo stesso modo. Sono discorsi da bar che non mi interessano assolutamente».

