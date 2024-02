Sarri non ha dubbi: «Luis Alberto non può essere il trequartista che voglio. Vi spiego»

Sarri non ha dubbi su Luis Alberto e parla così del ruolo del giocatore spagnolo nella sua Lazio: le dichiarazioni del tecnico

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato così del ruolo di Luis Alberto nella sua Lazio.

LUIS ALBERTO – «E’ il centrocampista più offensivo, gli piace toccare tanti palloni e venire in basso a prendere la palla. Ho giocato tanto col trequartista, ma quello che voglio io, che attacca gli spazi, non lo può fare lui che è più bravo nella gestione della palla. Ha imparato a fare il centrocampista vero, sono contento così. Se una squadra perde si parla sempre di cambio modulo ma per me è una cazzata».

