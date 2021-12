Venerdì alle 18:30 la Lazio scenderà in campo nel match valido per la diciottesima di campionato contro il Genoa, Sarri prepara così la sfida

Venerdì alle 18:30 la Lazio scenderà in campo nel match valido per la diciottesima di campionato contro il Genoa.

Sarri ritroverà Milinkovic dal turno di squalifica e Luis Alberto dall’infermeria. Dubbio tra il Mago e Basic, titolare nell’ultima settimana come mezzala sinistra. Per il resto non si viaggia verso sostanziali modifiche: Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, sulle fasce sempre favoriti Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Cataldi in regia, davanti Immobile con Zaccagni (uno dei migliori nell’ultimo periodo) e uno tra Felipe Anderson e Pedro, appunto. Almeno a livello fisico stavolta non si fanno i conti con forfait debilitanti.