Sarri nel post partita di Lazio Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida

Al termine di Lazio-Atalanta, match andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma, ai microfoni di DAZN è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste:

SULLA PARTITA – «Ci è mancato un pizzico di cu*o, l’Atalanta è in un momento così al secondo tempo hanno fatto un tiro un gol. Questa squadra un mese fa 18 tiri in porta contro l’Atalanta non l’avrebbe mai fatta, sono contento che i ragazzi hanno tirato avanti fino al 95′. Un risultato che considero bugiardo, bisogna andare avanti e non avere pensieri negativi».

SU MALDINI «Un ragazzo di grande qualità, se si sente parte del progetto può fare grandi cose, quando fa l’attaccante centrale gli manca l’attacco dell’area, comunque ha grande qualità».

SUI TIFOSI «Se c’erano i soliti 45mila la partita poteva prendere un’altra piega, hanno deciso così, avranno le loro buone ragioni, so solo che a noi ci mancano».

UNA LAZIO PIU’ DISORDINATA? – «Una squadra meno equilibrata del solito quello sì».

NUNO TAVARES – «Nell’ultimo periodo si è allenato meglio del passato, deve limare certe cose, quelle sgroppate centrali deve gestirle meglio, perché possono essere pericolose per gli avversari ma anche per noi. E’ da razionalizzare, però fisicamente e mentalmente sta meglio».

LEGGI LE ULTIME SULLA LAZIO