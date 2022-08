Sarri è soddisfatto: rosa rivoluzionata con vista Champions

Maurizio Sarri è finalmente soddisfatto dalla sua Lazio: la rosa è stata rivoluzionata seguendo le sue direttive

Maurizio Sarri ora può sorridere. A un anno dall’approdo a Roma, la tanto agognata rivoluzione c’è stata. Un percorso di evoluzione passato per i primi sei acquisti della scorsa stagione, un mercato invernale turbolento e il risveglio estivo con sette colpi in un mese e l’ottavo (Provedel) sempre più vicino.

Il totale fa 14 acquisti per una Lazio che mai come prima, in questa stagione può guardare le seconde linee. Poco importa se manca la ciliegina (Emerson Palmieri bloccato dagli esuberi, Hysaj su tutti) o il vice Immobile identificato in Cancellieri. Non sarà ancora un’opera d’arte, ma questa rosa stavolta piace al Comandante, sempre più esaltato dall’unità di intenti dei suoi ragazzi come dimostrano le recenti dichiarazioni dei giocatori.