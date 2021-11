Sarri diserta la conferenza post Lokomotiv Mosca: il motivo

Maurizio Sarri ha deciso di disertare la conferenza stampa post-partita della gara contro la Lokomotiv in Europa League: il motivo

Maurizio Sarri non ha svolto la consueta conferenza stampa post partita dopo il successo sulla Lokomotiv Mosca in Europa League come da regole UEFA. Il motivo è da ricercarsi nella lunghezza eccessiva della conferenza del tecnico della Lokomotiv e del giocatore Rybus.

Dopo aver aspettato per più di mezz’ora Sarri ha deciso di lasciare lo stadio e raggiungere la squadra sul pullman