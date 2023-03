Sarri a Sky: «Non siamo attrezzati per la doppia competizione, dobbiamo crescere»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato l’eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League per mano dell’AZ Alkmaar

Intervenuto nel post-partita di AZ Alkmaar-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«La valutazione è che l’eliminazione è giusta. Siamo stati in partita fino all’1-1 e poi abbiamo mollato, non ci abbiamo più creduto. Dopo il pareggio siamo ingiustamente usciti dalla partita, abbiamo giocato senza energia ed è diventata dura, sia a livello fisico che mentale. I cambi erano già preventivati, so è provato a rimanere competitivi dando anche riposo a quelli che hanno giocato di più. Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione, è una constatazione semplice da fare. Non siamo pronti, dobbiamo migliorare molto sotto tutti i punti di vista. Derby? Molti giocatori vengono da partite ogni 3-4 giorni, sono al lumicino di energie per motivi abbastanza logici. Non è che si poteva pensare di essere estremamente competitivi, io lo sapevo. Poi le scelte vengono prese sul momento, non si poteva stravolgere quello che si è fatto».