Sarri a Mediaset: «Faremo bene anche in campionato». Poi la frecciata alla Lega: «Li ringrazio perché...»

Sarri a Mediaset: «Sicuro faremo bene anche in campionato. Anche se la Lega ha avuto la brillante idea di…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a Mediaset dopo Celtic-Lazio.

PRESTAZIONE – Nei primi 60 minuti sì anche a livello di performance, poi abbiamo preso in mano la partita e l’abbiamo tenuta in mano anche sull’1-1, dopo abbiamo subito una reazione forte del Celtic. Abbiamo avuto la forza di rimanere in partita e spesso che rimane in partita viene premiato. Abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra che ha delle qualità molto tecniche, una squadra rapida e intensa. Una vittoria che ci fa contenti ma ora testa subito al campionato.

FIDUCIA – Speriamo sempre che una vittoria così ci dia fiducia e ci faccia fare prestazioni di alto livello. In campionato abbiamo sbagliato le prime due partite contro squadre che sulla carta erano inferiori la nostra difficoltà nasce tutta da lì. Nelle ultime tre trasferte abbiamo incontrato Napoli Juve e Milan, sono trasferte difficili in cui la sconfitta ci può anche stare ma le prime due partite ci hanno messo in grande difficoltà.

RIPARTENZA – Sono vecchio abbastanza per aver visto squadre disputare grandi tornei in Europa e campionati pessimi, bisogna stare attenti a pensare che fare bene in Europa porti a fare bene anche in campionato. Io ho la certezza che questo squadra farà bene anche in campionato. Abbiamo da inserire tanti ragazzi che sono arrivati a metà agosto, quando abbiamo iniziato a giocare ogni tre giorni, nel lungo periodo sono sicuro che li risolveremo.

RIPOSO – No perché domenica giochiamo alle tre, la Lega ha avuto la brillante idea di fare giocare alle 15.00 due squadre due squadre impegnate in Europa una in Scozia di mercoledì e una in Portogallo di giovedì sera, li ringrazio sentitamente e spero di poterlo fare anche a nome dell’Atalanta.