Sarri Bis alla Lazio: tra stimoli enormi e una rosa da plasmare

Il Sarri Bis inizia all’insegna dell’entusiasmo del tecnico: nonostante il blocco del mercato il tecnico è molto motivato e pronto a plasmare la rosa

Un anno e mezzo dopo le dimissioni, Maurizio Sarri è pronto a ricominciare la sua avventura alla Lazio. La sconfitta contro l’Udinese e uno spogliatoio turbolento avevano segnato la fine del primo ciclo, ma ora il tecnico è animato da stimoli enormi. Le condizioni attuali, pur non essendo quelle ideali che aveva sognato prima di siglare il nuovo accordo con il presidente Lotito, non scalfiscono la sua determinazione. Sarri si troverà a lavorare con una squadra che non è “sua” in senso stretto, ma con l’addio all’Europa, avrà da luglio a gennaio per plasmarla e portarla il più in alto possibile.

Come riportato da Il Messaggero, la rosa che ritrova è profondamente diversa da quella che aveva lasciato nel marzo 2024, quando aveva ancora Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson, Guendouzi, Rovella e Kamada, solo per citarne alcuni. Di questi, ritroverà solo Rovella e Guendouzi, mentre gli altri hanno preso strade diverse. Sarri eredita una Lazio che non gli appartiene tatticamente e, nonostante le richieste di almeno tre interventi sul mercato (in particolare una mezzala sinistra come Frattesi o Fazzini, un centravanti e un terzino sinistro), si è scontrato con un inatteso divieto di acquisto. Dovrà quindi arrangiarsi e provare a creare la squadra a cui sta pensando da settimane, puntando sull’adattamento e sulla valorizzazione dei giocatori a disposizione.