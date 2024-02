Sarri a LSC: «Non abbiamo rischiato praticamente nulla e abbiamo gestito bene»

Sarri, il tecnico biancoceleste analizza a caldo la vittoria contro il Torino fondamentale per la corsa Champions

Ai microfoni di LSC al termine della partita vinta dalla Lazio con il Torino, ha parlato Sarri il quale analizza a caldo il match rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Nelle ultime sei partite il Torino aveva preso solo un gol in casa. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma poi nella ripresa abbiamo sfruttato alcune situazioni. La gestione è stata buona, non abbiamo rischiato quasi niente nel secondo tempo se non qualche mischia nel finale. Se restavamo in 11 potevamo vincere anche in modo più largo

VITTORIA DIFFICILE DOPO BOLOGNA – C’era da convincere i ragazzi che venivamo da tre buone prestazioni senza farsi condizionare dal risultato. Siamo da considerare una squadra in salute

GUENDOUZI – La sua storia non dice questo. Proveremo a farlo migliorare

GIOIA CATALDI – Sono contento perché ha vissuto un periodo difficile. È tornato ai livelli dell’anno scorso. Se lo merita perché non ha mollato