Sampdoria-Empoli, termina in parità il posticipo che chiude il turno di campionato con i toscani che acciuffano il punteggio in extremis

Non c’è pace per la Sampdoria di Stankovic, che non va oltre al pari contro l’Empoli di Zanetti e non ottiene la vittoria. A decidere il match del Ferraris che chiude il turno di campionato, sono state le reti di Zanoli e Piccoli nel finale.