Salernitana, Lotito che farà? Gravina studia il caso: gli scenari

Quale futuro per la Salernitana presieduta da Claudio Lotito? Ecco cosa potrebbe succedere, con Gravina che studia il caso

Quale sarà il futuro della Salernitana di Claudio Lotito? Gravina studia il caso e si delineano alcuni possibili scenari. Come rivela il Corriere dello Sport, il primo è la cessione diretta ad un altro imprenditore o gruppo. Il secondo è un trust e il terzo la cessione ad un fondo d’investimento.

Tutto ruota attorno al comma 2 dell’articolo 16 bis della Noif, che spiega come un soggetto abbia posizione di controllo di una società quando lui o suoi affini abbiano la maggioranza dei voti di organi decisionali. I legali vogliono chiarire la questione della «maggioranza dei voti di organi decisionali» per aprire eventualmente ad un trust e avere più tempo per la cessione.