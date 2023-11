Salernitana-Lazio, Sarri mischia le carte: centrocampo inedito. Le probabili scelte del tecnico per il match di domani

Come riporta Il Messaggero, per la sfida della Lazio di domani contro la Salernitana potremmo vedere un centrocampo inedito, con solo i nuovi acquisti. Sarri deve infatti fare i conti con diverse assenze: Luis Alberto (squalificato) e Vecino (stiramento al gluteo), così sia Kamada che Guendouzi sono sicuri del posto.

Mentre per quanto riguarda Rovella, ieri è stato gestito, ma è comunque in vantaggio Cataldi come vertice basso.