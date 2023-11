Salernitana-Lazio, il club dovrà pagare un’ammenda: la decisione del Giudice Sportivo. I dettagli

Come si legge dal comunicato diramato dalla Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha assunto le decisioni riguardo la tredicesima giornata di campionato. Ecco le sanzioni che riguardano la Lazio.

COMUNICATO– «Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori,

nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno e due

petardi uno dei quali esplodendo portava al lieve ferimento di un vigile

del fuoco che si chinava per raccoglierlo; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS».

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CATALDI Danilo (Lazio)

FAZIO Federico Julian (Salernitana)

GRASSI Alberto (Empoli)

SECONDA SANZIONE

DJIMSITI Berat (Atalanta)

JESUS CARVALHO Reinier (Frosinone)

KOLASINAC Sead (Atalanta)

KOSTIC Filip (Juventus)

KRISTIANSEN Victor Bernth Flesner (Bologna)

LAZARO Valentino (Torino)

LAZZARI Manuel (Lazio)

MACHIN DICOMBO Jose (Monza)

PELLEGRI Pietro (Torino)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

SABELLI Stefano (Genoa)

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

SECONDA SANZIONE

COULIBALY Lassana (Salernitana)

VECINO FALERO Matias (Lazio)