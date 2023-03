Sacchi, altre critiche a Inzaghi: «Mi piacerebbe fosse più coraggioso». L’ex Milan distrugge il tecnico nerazzurro

Arrigo Sacchi muove severe critiche a Simone Inzaghi nonostante il passaggio del turno della sua Inter con il Porto

Queste le parole sull’ex tecnico della Lazio: «La squadra di Simone Inzaghi ha sofferto. E non è poco. Come sarebbero stati i giudizi sui nerazzurri, oggi, se non ci fossero state le parate di Onana e i salvataggi sulla linea? Inzaghi è un bravo allenatore che si affida alla tattica, e dunque ai singoli. L’Inter ha valori individuali che sono nettamente a quelli di Napoli e Milan, però il valore collettivo la rende inferiore. Io penso che possa dare di più. Inzaghi? Mi piacerebbe se fosse più coraggioso, se non schierasse sempre un uomo in più in difesa indebolendo il centrocampo e non consentendo così l’azione di pressing. I giocatori ci sono, chi si può permettere gente come Brozovic o Lukaku in panchina? Ma adesso serve un gioco più offensivo. Inzaghi è bravo, aspetto il suo salto di qualità».