Rovella Lazio, da centrocampista ad assist-man: l’evoluzione del giocatore che ha conquistato anche Spalletti. Le ultime

Oggi Nicolò Rovella alla Lazio non è più solo un regista di centrocampo, ma anche un uomo assist. Anche con l’Italia si sta ritagliando il suo spazio, Spalletti ne è rimasto colpito.

Come riporta il Corriere dello Sport, Rovella contro il Genoa è arrivato a quota 3 assist in campionato. Sta diventando una sua specialità, tanto che gli “expected assist” (comprensivi quindi di quelli non sfruttati dai compagni) sono 4,9, con 23 passaggi chiave già collezionati in campionato e 1317 passaggi riusciti su 1438 complessivi.