Rovella a LSC: «Siamo qua per vincere, servirà una grande prestazione» Le parole del centrocampista

Intervistato nel pre Sassuolo Lazio, Nicolò Rovella, ha parlato cosi ai microfoni di Lazio Style Channel

«Vedo una Lazio più motivata, siamo qua per vincere. Servirà una grande prestazione, sicuramente loro sono una squadra forte, quindi dobbiamo giocare bene per uscire con i tre punti. Mi auguravo un impatto così, anche se non è stato facile, voglio giocare il più possibile»