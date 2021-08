Ronaldo Real Madrid, c’è l’annuncio di Ancelotti: le ultime

Ronaldo Real Madrid: Carlo Ancelotti smentisce la sua richiesta di riavere il portoghese in squadra: ecco l’annuncio

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe anche non essere alla Juventus. Arriva però una nuova smentita sul fronte Real Madrid. Stavolta l’annuncio è del diretto interessato, ossia mister Carlo Ancelotti, che ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter. Queste le sue parole:

«Cristiano Ronaldo è una leggenda del Real Madrid e ho grande rispetto per lui. Ma non ho mai chiesto o pianificato il suo arrivo in questa estate. Siamo in attesa». Insomma, un chiarimento secco e diretto.