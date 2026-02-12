Romagnoli salterà Lazio Atalanta? La decisione in vista della partita contro l’Atalanta

Romagnoli rischia di saltare la prossima partita contro l’Atalanta: la situazione aggiornata legata al difensore centrale biancoceleste

Alessio Romagnoli dovrà fermarsi nuovamente dopo il match contro l‘Atalanta, a causa della squalifica scattata per il cartellino giallo ricevuto. Il difensore biancoceleste, tornato in campo dopo un periodo turbolento, aveva già assistito dalla tribuna alla partita contro il Genoa il 30 gennaio, e successivamente era stato convocato per la sfida contro i bianconeri, ma inizialmente lasciato in panchina da Maurizio Sarri, che aveva scelto la coppia Gila Provstgaard.

Romagnoli ed il giallo contro la Juventus e la squalifica

Nel finale della gara all’Allianz Stadium, Romagnoli era stato chiamato a entrare in campo a causa di un problema fisico del danese Provstgaard. Durante quel finale di partita, Romagnoli aveva ricevuto un cartellino giallo che, da diffidato, ha comportato l’automatica squalifica. L’ex capitano del Milan dunque non sarà disponibile per la partita di campionato contro l’Atalanta, prevista per il 14 febbraio all’Olimpico.

