Marusic entra nell’Olimpo dei giocatori della Lazio! Incredibile il dato raccolto dal difensore che entra nella Top X

Marusic supera un record incredibile ed entra nella Top X della storia della Lazio: tutti i dettagli sul giocatore montenegrino

Come riportato dalle pagine odierne riportate dai colleghi de il Corriere dello Sport, Adam Marusic ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera alla Lazio, entrando nella top ten della classifica all-time delle presenze con la maglia biancoceleste. Un traguardi incredibile che mostra la dedizione e la passione del difensore per questi magici colori.

Con 340 presenze segnate a referto, il terzino montenegrino ha agganciato nientemeno che Ciro Immobile, e ha superato Luca Marchegiani, portandosi al nono posto nella storia del club.

Marusic e la scalata nella classifica delle presenze

La scalata di Marusic potrebbe non fermarsi qui. Infatti, davanti a lui ora ci sono Sergej Milinkovic-Savic con 341 presenze e Aldo Puccinelli a quota 342. L’obiettivo di Marusic potrebbe essere quello di proseguire la sua ascesa, mirando a Senad Lulic, che occupa la quinta posizione con 371 presenze. Un risultato che Marusic potrebbe raggiungere con la continuità e il lavoro che lo contraddistinguono.

Con questa nuova pietra miliare, Adam Marusic conferma il suo ruolo fondamentale all’interno della Lazio, diventando uno dei giocatori più importanti nella storia recente del club.

