Roma, Pastore stuzzica la Lazio: «Perdere l’ultima con la Juve? Può succedere..»

Il centrocampista della Roma Pastore ha stuzzicato in un’intervista i rivali della Lazio parlando dell’ultima giornata di campionato

Intervenuto ai microfoni di Tyc Sports, il centrocampista argentino della Roma Javier Pastore si è lasciato andare ad una frecciata verso i rivali della Lazio, parlando dell’ultima giornata, in cui i giallorossi affronteranno la Juventus.

«Può succedere che nell’ultima partita contro la Juve loro giochino meglio di voi, no?» «Può succedere, può succedere… Dipenderà molto da come saremo messi noi nella lotta per la Champions, però tutte le partite vanno vinte».