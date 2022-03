Venturin: «Il derby è il derby. L’attesa dei tifosi trascina tutto l’ambiente»

Giorgio Venturin – a pochi giorni da Roma-Lazio – ha spiegato l’importanza del derby della Capitale: le sue parole

Per i microfoni ufficiali del club, l’ex giocatore della Lazio Giorgio Venturin ha spiegato l’importanza del derby a pochi giorni dal grande match. Ecco le sue parole:

«Il derby è il derby, ogni epoca ha i suoi protagonisti, attesi e non, e le sue storie. Parliamo di una gara capace di essere speciale in ogni tempo, è questa la sua caratteristica. Ricordo più bello? Sicuramente i 4 derby vinti in un anno, evento mai accaduto prima e nemmeno dopo. Il mio primo anno in biancoceleste fu agrodolce, visto che perdemmo all’andata e vincemmo al ritorno, mentre nella stagione dei 4 su 4 si vedeva che avevamo qualcosa in più rispetto alla Roma».

«Il fatto di essere super sentita da tutti. I tifosi pensano al derby appena viene sorteggiato il calendario delle partite di Serie A, è la prima gara che cercano. La loro attesa riesce a trasportare tutto l’ambiente, compreso quello dei calciatori».