Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha subito un infortunio durante la sfida contro la Juventus. Dopo una strepitosa cavalcata palla al piede da un’area di rigore all’altra, il centrocampista giallorosso è caduto subendo fallo. L’ex Inter ha immediatamente chiesto il cambio per un infortunio ancora da chiarire. Per il dolore, Zaniolo è crollato in lacrime ed è stato immediatamente sostituito da Paulo Fonseca con Under. Ora è tutto da vedere se il numero 10 della Lupa recupererà per il derby del 26 gennaio.