Roma, l’accusa del direttore di gara: «Siete inarbitrabili»: record di espulsioni e fastidio degli altri club nei confronti dei giallorossi

La squadra più odiata d’Italia, addirittura «inarbitrabile»: così un arbitro ha definito la Roma parlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dalla panchina romanista sul campo da gioco. È la strategia della tensione che ama Mourinho: organizzare un caos di cui hai le briglie, per farlo volgere a tuo favore. Quando non ci riesce, il tappo esplode.

Alla Roma, quel fiume di rabbia pronta a esplodere a ogni pallone è già costata dieci espulsioni di componenti dello staff: tre volte Mourinho, poi il vice Foti, i collaboratori Rapetti, Cerra e il preparatore dei portieri Nuno Santos. Ne parlano i dirigenti delle squadre che incontrano i giallorossi, quando si ritrovano, lamentando il clima irrespirabile che viene creato. In casa addirittura i giallorossi chiudono con balaustre il corridoio degli spogliatoi per impedire agli ospiti di parlare con l’arbitro nel tunnel. Lo riporta Repubblica.