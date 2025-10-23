Roma, che doccia fredda! Doppio vantaggio del Viktoria Plzen in appena tre minuti, cosa è successo

Roma, shock all’Olimpico: il Viktoria Plzen colpisce due volte in tre minuti. Il racconto del primo tempo dei giallorossi

La partita all’Olimpico si è aperta nel peggiore dei modi per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Dopo un avvio equilibrato, il Viktoria Plzen ha colpito con cinismo, trovando due reti in rapida successione che hanno gelato il pubblico di casa e messo subito in salita la serata dei giallorossi.

Tra il 20° e il 23° minuto, infatti, la formazione ceca ha sfruttato al meglio le proprie occasioni: prima Adu ha finalizzato una discesa personale in area con un tocco preciso, poi Souare ha sorpreso tutti con una conclusione potente dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere romanista. In pochi istanti, il risultato si è trasformato in un pesante 0-2.

Di fronte a un avvio così complicato, Gasperini ha scelto di correre subito ai ripari. Il tecnico ha deciso di modificare l’assetto tattico già nel primo tempo, richiamando in panchina Ziolkowski e inserendo El Shaarawy, nel tentativo di dare maggiore vivacità e profondità alla manovra offensiva della sua squadra.

