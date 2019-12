Roma, Cetin: «Tante squadre davanti a noi ma raggiungeremo la Champions»

Roma, il difensore giallorosso Mert Cetin parla dell’inizio del campionato e del sogno Champions ai microfoni di DHA

Una lotta che vede più squadre ambire a un posto nell’Europa che vale: la Champions League passa dai primi quattro posti in classifica e molte sono le compagini che la pretendono a forza di vittorie. Tra queste c’è anche la Roma e il giovane difensore giallorosso Mert Cetin ha parlato così al portale turco DHA. Ecco le sue parole:

«Ci sono squadre forti davanti a noi come Juventus, Inter e Lazio, ma il nostro obiettivo rimane quello di finire il campionato tra le prime quattro. Sto andando passo dopo passo. Mi sono trasferito a Roma e il mio primo obiettivo è quello di trascorrere qui molti anni. Voglio raggiungere grandi successi con la maglia della Roma e la Champions League. Accadranno cose belle. Siamo in una buona posizione in classifica, occupiamo il quarto posto e vogliamo completare il campionato tra i primi 4 e andare in Champions League, questo è il nostro primo obiettivo».