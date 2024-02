Rocchi, la gioia social del tecnico della Lazio U14 dopo il derby – FOTO

Rocchi, il tecnico biancoceleste esulta per la vittoria nel derby giovanile contro la Roma con un bel post social

Ieri non è scesa in campo solo la Lazio di Sarri ma anche l’Under 14 di mister Rocchi, che ha dovuto vedersela contro la Roma nel derby capitolino di categoria. Ad avere la meglio è stata la formazione biancoceleste grazie al gol segnato negli ultimi secondi di gara in rovesciata, facendo impazzire di gioia il tecnico veneziano, come dimostra la foto