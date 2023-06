Rocchi: «Il numero degli arbitri verrà ridotto, l’obiettivo è 40-42»

Rocchi, il designatore arbitrale ha fatto un bilancio stagionale degli arbitri e ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiarazioni

PAROLE – Siamo riusciti ad avere un arbitraggio un po’ più europeo. Il movimento degli arbitri deve tornare a essere un’eccellenza: abbiamo solo due arbitri elite Uefa e non più quattro, dobbiamo tornare almeno a tre. Se il nostro calcio ha arbitri più ‘europei è più bello da vedere e più qualitativo. In secondo luogo, se hai una tipologia di arbitraggio in linea con quella europea, è più facile per i nostri arbitri arbitrare in Europa e più facile per le squadre italiane giocare in Europa. Il numero degli arbitri andrà ridotto, obiettivo è 40-42, ed è chiaro che dovremo tornare a un numero più normale in maniera più graduale