Ritiro Lazio, infortunio Radu: seduta terminata in anticipo. Le condizioni

Il difensore della Lazio Radu è stato costretto a lasciare anzitempo l’allenamento pomeridiano a causa di un infortunio muscolare

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri. Nel corso dell’allenamento odierno ad Auronzo di Cadore infatti, come riportato da Lazio Style Radio, Stefan Radu è stato costretto a lasciare anzitempo l’allenamento a causa di un infortunio di natura muscolare.

Il difensore si è toccato l’adduttore rientrando negli spogliatoi e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff tecnico biancoceleste.