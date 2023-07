Ritiro Auronzo: prima sessione di allenamento. Il report completo. Il prossimo appuntamento è previsto oggi pomeriggio

Oggi è iniziato l’allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il comandante, Maurizio Sarri, con il consueto lavoro sui reparti, ha dato inizio alla preparazione atletica e tattica in vista della prossima stagione. Questa mattina mentre la squadra era alle prese con la seduta di palestra, Luis Alberto si è staccato dal gruppo per sottoporsi a un ciclo di terapie prima della seduta di allenamento anche Zaccagni, Cataldi e Felipe Anderson, seguiti qualche minuto dopo da Pedro e Basic, si sono sottoposti a delle terapie prima della palestra. Niente di preoccupante, dovrebbe trattarsi solo di un risveglio fisioterapico fatto per mezzo di massaggi.

Mentre sul campo principale si allenavano i portieri: Adamonis, Provedel, Maximiano e Furlanetto; sull’adiacente Sarri si è messo al lavoro con centrocampisti e attaccanti, impegnati sul campo nel lavoro atletico, terminato il lavoro tattico di centrocampisti e attaccanti, sono entrati in campo i difensori. Il prossimo appuntamento è oggi pomeriggio intorno alle 17.45.