Ritiro Auronzo, allenamento atletico e tecnico. Ok Romagnoli

Giorno 10 in quel di Auronzo di Cadore. Oggi per la Lazio soltanto allenamento mattutino, dopo l’amichevole di ieri

Giorno 10 in quel di Auronzo di Cadore. Oggi per la Lazio soltanto allenamento mattutino, dopo l’amichevole di ieri. La seduta prende in via sul campo adiacente a quello principale. Dopo un breve discorso di mister Sarri, tutto il gruppo inizia il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. Dopo il riposo precauzionale di ieri, Romagnoli in gruppo.

Si procede subito con la divisione per reparti: attaccanti e centrocampisti scendono sul campo principale e vengono divisi un due gruppi: Luis Alberto, Cataldi, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Kiyine, Immobile, Bertini i rossi: Cancellieri, Raul Moro, Luka Romero, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni i celesti. L’esercitazione è di carattere tecnico ed è incentrata sulla scalata dei centrocampisti e dei due esterni. L’obiettivo finale è imbeccare i due attaccanti che devono finire in rete.

A metà seduta i gruppi si alternano, con i difensori che passano all’esercitazione e i centrocampisti e gli attaccanti che riprendono il riscaldamento atletico. Sempre molto presente Maurizio Sarri, che dà costantemente indicazioni ai suoi. Anche i difensori divisi in gruppo: Lazzari, Casale, Romagnoli, e Marusic da una parte, Hysaj, Gila, Acerbi, Radu dall’altra.