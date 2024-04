Rinnovo Zaccagni, precisa richiesta a Lotito: per restare vuole quella cifra. ULTIMISSIME

Rinnovo Zaccagni, l’esterno della Lazio ha fatto una precisa richiesta a Lotito: per prolungare vuole quella cifra

Come riferito da Alfredo Pedullà, uno dei temi caldi del calciomercato Lazio è quello relativo al rinnovo di Mattia Zaccagni. L’esterno, in scadenza nel 2025, ha incontrato la Juve disposta a mettere sul piatto un triennale con opzione per il quarto anno a 3.5 milioni di euro più bonus.

Proprio per questo l’ex Verona ha fatto una precisa richiesta a Lotito: a prescindere dai bonus, sui quali si può discutere, la base di partenza per prolungare il contratto deve essere fissata proprio a 3.5 milioni di euro. Le parti al momento sono lontane.