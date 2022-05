Rinnovo Sarri, Pedullà: «Vertice a breve. E sul mercato...»

Il rinnovo di Sarri tiene banco in casa Lazio. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Pedullà

«Maurizio Sarri e il rinnovo con la Lazio fino al 2025. Ve ne avevamo parlato addirittura lo scorso autunno, il presidente Lotito aveva confermato tutto durante la cena natalizia, poi eravamo entrati in una situazione di stand-by. Ma dalla cena tra Lotito e Sarri siamo entrati in una nuova fase operativa. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra l’allenatore e la proprietà per entrare nel vivo, magari inserendo clausole per un nuovo lungo impegno. Sarri ha avuto garanzie in tal senso: Marcos Antonio è in dirittura, Romagnoli a mezzo passo, Patric vicinissimo al rinnovo, in lista ci sono Vecino e Caputo, per la porta piace Carnesecchi più di altri, ma accadranno tante altre cose»