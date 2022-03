Rinnovo Sarri, a fine mese nuovo incontro con Lotito: la situazione

Rinnovo Sarri, il tecnico incontrerà il presidente Lotito durante la sosta del campionato: il mercato resta una delle condizioni

Il rinnovo di Sarri è rimasto nell’aria e nulla è ancora cambiato. Come riporta il Corriere dello Sport, il mercato resta la condizione cardine per il prolungamento e il presidente Lotito dovrà cercare il punto di equilibrio tra le ambizioni del club e i conti. Soprattutto in una stagione in cui l’indice di liquidità sarà importante per l’iscrizione al campionato.

A fine mese il tecnico e il patron biancoceleste si incontreranno per riprendere quei discorsi ancora lasciati in sospeso: i due dovrebbero vedersi durante la pausa della Serie A.