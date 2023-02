Rinnovo Romero, incontro Lotito-Ramadani: c’è un retroscena

Prima della gara di Europa League tra Cluj e Lazio c’è stato un vertice tra Lotito e Ramadani, agente di Romero, per il rinnovo

Non si sblocca la situazione relativa al rinnovo di Luka Romero con la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, prima della gara di ritorno in Europa League tra Cluj e Lazio, c’è stato un incontro tra Lotito e Ramadani, agente del calciatore, per cercare di sbloccare il rinnovo. L’intesa non è stata raggiunta: il problema resta sempre la commissione da 5 milioni di euro.

Lotito non ha proposto una cifra diversa ma vorrebbe pagarla non tutta subito ma di pari passo con l’evoluzione del ragazzo. Le parti si riaggiorneranno ma sul caso spunta un clamoroso retroscena. La commissione da 5 milioni di euro, scontata di altri 5, era stata già concordata da Ramadani con Tare e Lotito al momento del primo accordo tra le parti. Triennale da 400mila euro con promessa di un rinnovo al compimento della maggiore età con stipendio raddoppiato e, appunto, commissione da extra all’agente. Il club biancoceleste spingeva per un quinquennale, Ramadani per un nuovo accordo di tre anni. Ci si è accordati per un triennale con opzione per il quarto anno. Resta il nodo commissione e il tempo scorre: Lotito non può venire meno agli accordi presi da tempo.