Rinnovo Ospina, il Napoli prova a blindare il portiere

Il Napoli teme di perdere David Ospina a parametro zero: messaggi subliminali del club verso il portiere colombiano

Il Napoli teme di perdere David Ospina a parametro zero al termine della stagione e per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe mandato messaggi subliminali al portiere colombiano. L’indiscrezione.

OSPINA NAPOLI – «Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno costringe a riflettere, pure in fretta, per non lasciare che dal buio, improvvisamente ma non troppo, emerga una nobile concorrente che offra garanzia contrattuali. Il Napoli ha spedito messaggi subliminali e anche diretti a David Ospina, un modo elegante per cominciare a dialogare di rinnovo: gli anni ci sono, certo, ma il fisico è integro è la qualità è alta, arricchita pure da una personalità che viene spirigionata senza eccessi, perché per farsi sentire non è necessario poi urlare».