Rinnovo Felipe Anderson, Martusciello assicura: «Sono convinto di una cosa»

Rinnovo Felipe Anderson, Martusciello, vice di Sarri, ha parlato del momento del brasiliano dopo Lazio-Cagliari: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari, Martusciello, vice di Sarri, ha parlato del rinnovo di Felipe Anderson, tema caldo del calciomercato Lazio:

«Secondo me su Felipe Anderson non incide la questione rinnovo. Ha una sensibilità differente dagli altri e quando non offre prestazioni di alto livello si incupisce. Va aspettato e stimolato affinché riesca a superare questo momento negativo».