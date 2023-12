Ricci-Lazio, Juric allontana il mercato: «Ha margini, da lui mi aspetto questo»

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha espresso il suo pensiero su Samuele Ricci, vecchio obiettivo del calciomercato della Lazio

Con l’arrivo della finestra invernale di calciomercato targata 2024 hanno iniziato nuovamente a susseguirsi rumors circa il possibile interesse della Lazio per Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino era stato infatti cercato la scorsa estate proprio dai capitolini, incontrando però il muro dei granata.

Alla vigilia della partita tra i sabaudi e la Fiorentina il tecnico Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Per lui parole al miele verso il proprio pupillo. Con una aspettativa per la sfida con i gigliati. Nemmeno un accenno al mercato dunque da parte del condottiero croato.

RICCI – «Non fa solo passaggi semplici. Ha margini di miglioramento, ha fatto bene per un periodo e poi dopo un infortunio ha bisogno di un po’ di tempo. Domani mi aspetto ancora meglio da lui».