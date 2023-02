Retroscena Sarri: a Lecce ha detto alla squadra che…

Maurizio Sarri, soddisfatto dell’atteggiamento della Lazio a Verona, aveva minacciato la squadra di dimettersi dopo la sconfitta di Lecce

Maurizio Sarri ha apprezzato l’atteggiamento della sua Lazio a Verona. Nonostante il pareggio finale, che è comunque valso il quarto posto solitario in classifica, il tecnico è rimasto soddisfatto dalla capacità dei suoi ragazzi di rimanere in partite, a differenza di quanto accaduto a Lecce lo scorso 4 gennaio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in quell’occasione il tecnico aveva minacciato la squadra di dimettersi per cercare di dare una scossa. La squadra sembra ora aver recepito: il Comandante non vuole più black-out mentali.