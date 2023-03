Retroscena Milinkovic: convocazione col la Serbia? Sarri avrebbe preferito…Il tecnico voleva tenere il Sergente a Formello con sé

Come riporta Il Messaggero il tecnico della Lazio, Sarri, avrebbe preferito tenere con sé Milinkovic a Formello, ma essendo stato costretto a lasciarlo partire con la sua Nazionale, almeno spera che si possa riaccendere con la Serbia per tornare al massimo dell’entusiasmo con la squadra biancoceleste per il rush finale nella corsa alla Champions League.