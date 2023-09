Retroscena Lotito: è tutta l’estate che ripete questa frase: ecco il pensiero del patron biancoceleste

Protagonista del mercato estivo, la Lazio e Claudio Lotito, hanno creato una rete importante per quanto riguarda il proprio rapporto con la Juventus.

Sulle colonne del Messaggero, si legge come Lotito sia molto orgoglioso di una cosa in particolare: il fatto che non sia il club bianconero a dover acquistare dai biancocelesti, ma bensì il contrario, come nei casi di Pellegrini e Rovella. Ecco una frase che da mesi si sente echeggiare in quel di Formello:

LE PAROLE- «Finalmente la Lazio compra dalla Juve e non il contrario»